Попросивший убежища итальянский журналист допустил переезд в РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиани, раскритиковавший церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, еще не связывался с посольством РФ по поводу получения гражданства России, однако не исключает такой возможности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что ранее Джулиано в соцсети X назвал церемонию «дерьмовым шоу» и попросил убежища в России. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон таким образом унижает свою страну.

«У этой истории две стороны медали. С одной стороны, это отчасти шутка, но в то же время я отношусь к этому серьезно», — заявил журналист.



Он добавил, что РФ сейчас вдохновляет и Глобальный Юг, и то консервативное молчаливое большинство на Западе, которое недовольно тем, что пытаются навязать европейцам глобалистские элиты. Джулиано добавил, что положение независимых журналистов на Западе становится все труднее: они не защищены и все чаще им приходится заниматься самоцензурой.

«Так что вариант переезда в Россию для меня это та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова», — сказал он, добавив, что пока не инициировал подобное обсуждение.



Журналист также заявил, что не доверят властям Италии. Он не считает свою страну суверенным государством и уверен, что Рим полностью подчиняется Вашингтону.