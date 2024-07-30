Испания разрешила российскому фрегату зайти в свой порт

Управление торгового флота Испании разрешило российскому парусному фрегату «Штандарт» зайти в порт королевства, несмотря на санкции, для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна. ТАСС

«Долго у нас были обсуждения с испанскими властями про аварийный заход, но мы получили добро... Ситуация была ясна: нам идти в море, а ни воды, ни еды нет», — заявил капитан корабля Владимир Мартусь. RT на русском

Ранее ряд испанских и французских портов отказались пускать «Штандарт» из-за санкций. В результате пресную воду и продовольствие российским морякам доставили испанцы, которые привезли все необходимое на лодках. Российская газета