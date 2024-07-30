В Госдуме ответили на призыв развалить Евросоюз

Слишком большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении Евросоюза, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что «здравые голоса», призывающие развивать ЕС на других принципах, будут звучать, но это не приведет к развалу объединения.

Несмотря на такие оценки и тенденции, слишком большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении ЕС. Более того, сейчас они ведут работу, направленную на формирование общей европейской армии. Здравые голоса в части, что Евросоюз должен развиваться на других принципах, будут раздаваться, но это не значит, что завтра ЕС перестанет быть частью нашей реальности, — пояснил депутат.



Во Франции призвали уничтожить ЕС из-за его воинственной политики

По словам Новикова, сторонники и противники евроинтеграции были всегда. Он отметил, что создание Евросоюза привело не к улучшению жизни граждан, а к увеличению социальных противоречий. В связи с этим, считает парламентарий, вопрос существования ЕС всегда был дискуссионным.

Те, кто сегодня дают оценку целесообразности или бесперспективности существования Евросоюза, исходят из контекста текущих событий. Когда они видят, что единые страны Европы не способны защитить свои экономические интересы, ими жертвуют ради интересов более крупного партнера по НАТО в лице США, — добавил Новиков.



Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что Европе пора избавиться от ЕС из-за его воинственной политики в адрес России. По его мнению, Евросоюз и его лидеры «сошли с ума».