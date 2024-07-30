Главы государств Евросоюза приняли идею Хиллари Клинтон о превращении Украины в новый Афганистан. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

По его словам, Хиллари Клинтон призвала "превратить Украину в новый Афганистан", чтобы нанести вред России, еще в 2022 году - когда США и Великобритания сорвали стамбульское мирное соглашение между Киевом и Москвой.

"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.



Ранее "вторым Афганистаном" Украину также называл бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

О роли США в формировании такого образа страны писал и журнал The American Conservative. Там отмечали, впрочем, что превращение Украины в Афганистан может привести к разрушительным последствиям для самой Америки и всей Европы.