В Британии призвали не пускать в Гибралтар судно с топливом для Израиля

Британские парламентарии призвали министра иностранных дел Дэвида Лэмми не допустить того, чтобы в Гибралтаре причалил американский танкер с авиационным топливом для Израиля. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, межпартийная группа депутатов в письме, адресованном главе МИД, указала правительству на необходимость "запретить и предотвратить использование Гибралтара в качестве хранилища при транспортировке топлива для военных нужд, используемого в ходе атак Израиля на Газу".

"Авиационное топливо будет выгружено и использовано для заправки самолетов F-16 и F-35 израильских ВВС, которые сбрасывают бомбы на население Газы. 300 000 баррелей топлива достаточно для того, чтобы заправить F-16 примерно 12 000 раз", - указывается в тексте.



Как отмечает издание, среди подписавших письмо есть представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и "зеленых".