Пашинян прибыл в Иран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тегеран, где примет участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Как указывается в сообщении, Пашинян и Пезешкиан также проведут отдельную встречу.

28 июля духовный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ об утверждении Пезешкиана в должности президента. Инаугурация состоится 30 июля в здании Меджлиса (однопалатного парламента). 23 июля член президиума иранского Меджлиса Моджтаба Юсефи сообщил, что на инаугурацию ожидается прибытие зарубежных представителей по меньшей мере из 60 стран. Российскую делегацию на церемонии возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пезешкиан был избран президентом Ирана после гибели в мае в результате крушения вертолета прежнего президента Эбрахима Раиси.