Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал позорной церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом он сказал в эфире Fox News.

В беседе с ведущей Лорой Ингрэм политик отметил, что является человеком «очень широких взглядов», однако то, что сделали организаторы Игр, «было позором». В частности, Трамп считает ужасной пародию на «Тайную вечерю» Леонардно да Винчи. Кандидат в президенты подчеркнул, что если он выиграет выборы, то не допустит подобного на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году, как и других элементов, которые могли бы задеть чувства христиан.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже начались 26 июля. Парад атлетов прошел в водах Сены, а все делегации разместились на 85 лодках. После началось театрализованное представление, которое стало объектом критики. В частности, организаторы показали пародию на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса Христа и его учеников показали представителей ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), в том числе мужчин, переодетых в женщин. Также зрителям не понравился номер, в котором показали королеву Франции Марию-Антуанетту с отрезанной головой — она пела песню французских революционеров с призывами повесить «аристократов и попов».

Организаторы извинились за свою идею. Международный олимпийский комитет удалил видео с наиболее скандальными моментами церемонии как с официального сайта Игр, так и с YouTube.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ