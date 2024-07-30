Российский наблюдатель назвал спонсора протестов в Венесуэле

Начавшиеся в Венесуэле после президентских выборов акции протеста финансируются из США. Об этом заявил РИА Новости член делегации наблюдателей от России, депутат Госдумы Алексей Волоцков.

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Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. В них принял участие как действующий президент Николас Мадуро, так и кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. По данным Национального избирательного совета, на выборах победил Мадуро, заручившись поддержкой 51,2% избирателей. Его главный соперник от оппозиции получил 44,2% голосов.

Оппозиция выразила несогласие с официальными результатами выборов и объявила о продолжении борьбы. После этого в Каракасе начались акции протесты и столкновения между полицией и манифестантами.

По словам Волоцкова, находящегося в столице Венесуэлы, протесты финансируются из-за рубежа.

«Конечно, это однозначно финансирование из-за рубежа», - пояснил российский парламентарий.



Он также подчеркнул, что происходящее сейчас в Венесуэле может оценить как «грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование американского государства, которое имеет свои интересы здесь».