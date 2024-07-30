Новый президент Ирана заявил о поддержке «Хезболлах»

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречи с генеральным секретарем палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Наххалей и заместителем лидера ливанской партии "Хезболлах" шейхом Наимом Касемом, где заявил им, что Тегеран продолжит их поддерживать в противостоянии с Израилем.

"Поддержка фронта сопротивления - религиозный долг и один из основополагающих принципов политики Ирана", - приводятся слова Пезешкиана на сайте президентской администрации.



Переговоры состоялись в иранской столице накануне инаугурации нового главы исполнительной власти исламской республики.

"Позиция Ирана в поддержке дела освобождения Иерусалима не изменилась со сменой правительства, мы не оставим наших палестинских братьев и сестер один на один с преступлениями израильского режима против человечности", - отметил иранский политик.



Генсек "Исламского джихада" заявил, что "народ Палестины никогда не забудет поддержку Ирана", а замгенсека "Хезболлах" выразил мнение, что Израиль "терпит поражение от сил сопротивления благодаря поддержке исламской республики".

К силам исламского сопротивления, которых Тегеран считает своими союзниками в регионе и называет "Осью сопротивления", относятся мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. Среди них палестинская ХАМАС, ливанская "Хезболлах", "Исламское сопротивление Ирака", йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах", афганские и пакистанские шиитские подразделения, воюющие против террористических группировок в Сирии.

5 июля Пезешкиан избран президентом Ирана. 30 июля в парламенте пройдет церемония приведения нового главы исполнительной власти к присяге. Российскую сторону на мероприятии представит председатель Госдумы Вячеслав Володин.