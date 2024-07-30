Пока вы спали: протесты в Венесуэле и масштабные учения ВМФ РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперты назвали растущий дефицит бюджета США угрозой нацбезопасности страны

Дефицит бюджета США сочли угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Эти предположение было опубликовано в докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии. В тексте идет речь о том, что растущий дефицит бюджета США представляет угрозу из-за того, что влияет на способность страны конкурировать с противниками.

Поэтому увеличение расходов на безопасность Америки должно будет также сопровождаться дополнительными налогами и реформами в отношении расходов на социальные нужды.

При этом госдолг страны превысил $35 трлн.

Более 20 военных получили ранения в ходе беспорядков в Венесуэле

Больше 20 военнослужащих пострадали в ходе протестов в Венесуэле после выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

К утру 30 июля раненными оказались 23 военных. Некоторые из них пострадали от огнестрельного ранения.

До этого в столице страны начались протесты в связи с итогами выборов президента Венесуэлы.

В России начались плановые учения ВМФ

В РФ стартовали плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Маневры пройдут в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и в зоне ответственности Каспийской флотилии. В них примет участие больше 20 тысяч военных, будет задействовано примерно 300 надводных кораблей и катеров и другой военной техники.

В Курской области силы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ

Над Курской областью средства ПВО уничтожили четыре вражеских ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что они были уничтожены в ночь на 30 июля над Октябрьским и Курчатовским районами. Он также обратился к жителям области с просьбой сразу звонить по номеру 112 в случае обнаружения обломков ракет.

Выход Байдена из гонки осложнил ситуацию для республиканцев

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что внезапный выход из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена сильно осложнил ситуацию для республиканцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Вэнс выступил с таким виденьем ситуации на закрытой встрече с донорами Республиканской партии США в штате Миннесота.

Выход Байдена из предвыборной гонки он назвал «политическим ударом исподтишка». Он также отметил, что у Камалы Харрис нет такого багажа, как у Байдена, что является плохой новостью.