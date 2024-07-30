Мадуро предупредил об угрозе цветной революции в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал начавшиеся протесты в стране после президентских выборов образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Типичный образ цветных революций, пропагандируемых гринго (гринго — англоговорящий выходец из другой страны в Латинской Америке. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.



Как отметил глава государства, около 80% вышедших на протесты по итогам выборов в Венесуэле до этого имели проблемы с законом.

30 июля лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо заявила, что у несогласных с победой действующего президента Николаса Мадуро политических сил в стране есть доказательства фальсификаций на выборах.

В ходе протестов около столицы Венесуэлы митингующие сожгли статую Уго Чавеса.

При этом, как отметил член делегации наблюдателей Общественной палаты России на президентских выборах в Венесуэле Никита Анисимов, ситуация на улицах Каракаса, где жители вышли на протесты по итогам президентских выборов в Венесуэле, успокоилась с наступлением темного времени суток.