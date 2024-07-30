Бывшей первой леди Франции грозит до 20 лет тюрьмы

Бывшая первая "дама" Франции, экс-супермодель Карла Бруни-Саркози стала последним человеком, втянутым в скандал с финансированием предвыборной кампании, разгоревшийся вокруг ее мужа, бывшего президента Франции Николя Саркози.

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Ранее в этом месяце 56-летней Бруни-Саркози были предъявлены обвинения в мошенничестве и подкупе свидетелей в связи с тем, что бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи якобы передал Саркози незаконные пожертвования на его победную президентскую кампанию 2007 года на сумму до 54 миллионов долларов, сообщает французская газета Le Monde. 69-летний Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Каддафи был убит в Ливии в 2011 году.

Бывшей первой леди, которая также является певицей и автором песен и когда-то встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером, а также с Эриком Клэптоном, грозит до 20 лет тюрьмы, если ее признают виновной, поскольку оба обвинения могут повлечь за собой наказание до 10 лет каждое. По данным газеты, суд также запретил Бруни-Саркози общаться с другими лицами, фигурирующими в деле, кроме ее мужа.

В многолетний скандал оказались втянуты и другие личности, в том числе бизнесвумен, прозванная "верховной жрицей папарацци", и ливанский предприниматель и торговец оружием, дядя Амаль Клуни, супруги голливудского актера Джорджа Клуни, входящего в список мегадоноров Демократической партии. Расследование выплат на финансирование предвыборной кампании началось в 2013 году, через два года после того, как один из сыновей Каддафи, Сейф аль-Ислам, обвинил Саркози в том, что тот взял у его отца миллионы для финансирования своей президентской кампании.

Год спустя это заявление подтвердил франко-ливанский бизнесмен и дядя Клуни Зиад Такиеддин. 74-летний торговец оружием заявил французским судьям, что у него есть доказательства того, что Каддафи финансировал кампанию, а миллионы долларов продолжали поступать в Елисейский дворец после того, как Саркози стал президентом. По данным агентства AFP, Такиеддин - торговец оружием, бежавший из Франции в Ливан после того, как местный суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения за получение откатов от одной из своих сделок, вдруг резко отказался от своих заявлений в 2020 году. Изменение позиции Такиеддина вызвало подозрения, что Саркози, его жена и другие представители их лагеря могли заплатить ему, чтобы он изменил свое мнение.

По данным прокуратуры, бизнесмен опроверг свои заявления по просьбе Мишель "Мими" Маршан, французской бизнесвумен, известной как "верховная жрица папарацци", долгие годы пишущей во французской прессе истории о знаменитостях. Известно, что она была в дружеских отношениях с нынешней первой леди Брижит Макрон и одно время была ее советником по связям с общественностью. 77-летняя Маршан основала собственное фотоагентство после того, как ее уволили из французского журнала светской хроники "Voici", где она сфабриковала "эксклюзивное для всего мира" интервью с телохранителем принцессы Дианы Тревором Риз-Джонсом. Журнал отозвал интервью, но Маршан продолжала настаивать на его подлинности, несмотря на то что не смогла предоставить никаких доказательств того, что оно имело место. Риз-Джонс был единственным выжившим в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года, в которой погибли британская принцесса, ее спутник Доди аль-Файед и их водитель.

Прокуроры предъявили Маршан обвинение в подкупе свидетелей и сговоре с целью совершения мошенничества в 2021 году после переговоров, которые, как они утверждают, она вела с Такимеддином перед его публичным опровержением. Вскоре после этого адвокат от ее имени отрицал какие-либо правонарушения. После непродолжительного пребывания в тюрьме Маршан была освобождена, но остается под следствием.

По данным France 24, в июне этого года Бруни-Саркози якобы удалила текстовые сообщения, которыми обменивалась с Маршан. Саркози стал объектом нескольких уголовных расследований после поражения на президентских выборах в 2012 году, а в следующем году должен предстать перед судом по делу о финансировании предвыборной кампании Каддафи. Бывший президент был признан виновным в получении незаконного финансирования своей предвыборной кампании 2012 года, а в прошлом году ему также был вынесен условный приговор за попытку подкупа судьи. Теперь эти преступления будут рассмотрены Верховным судом Франции, отмечает The New York Post. Саркози - дважды разведенный отец четверых детей. Он женился на итальянке Бруни в 2008 году, вскоре после развода со своей второй женой, Сесилией, в 2007 году.