В Латинской Америке возникла коалиция против итогов выборов в Венесуэле

Сразу девять латиноамериканских стран призвали к пересмотру итогов выборов в Венесуэле, победу на которых одержал действующий президент республики Николас Мадуро, передает агентство EFE. В число недовольных государств вошли Аргентина, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Уругвай и Эквадор.

Правительства новоиспеченной «коалиции» потребовали нового голосования с присутствием независимых наблюдателей. Власти обратили внимание на необходимость прозрачного подсчета бюллетеней.

Упомянутые страны также запросили срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ). Целью мероприятия должно стать принятие резолюции для защиты воли народа Венесуэлы, говорится в материале.

Как сообщалось ранее, Николас Мадуро победил в президентской гонке, которая прошла 28 июля. Действующий лидер набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов.

До этого ведущий российский эксперт по странам Латинской Америки, государственный советник РФ 1-го класса Татьяна Полоскова предположила, что после выборов президента Венесуэлы в стране могут произойти беспорядки. Она не исключила, что оппоненты Мадуро могут попытаться дестабилизировать ситуацию в республике.