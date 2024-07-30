В Японии опасаются последствий усиления "расширенного сдерживания" США

В Японии опасаются, что усиление "расширенного сдерживания" США повысит риск применения ЯО
Укрепление так называемого расширенного сдерживания со стороны США, которое предполагает обязательства по защите Японии всеми средствами вплоть до ядерного оружия, приведет к усилению зависимости от этого оружия и повысит риски его применения. Обеспокоенность этим высказал губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, комментируя договоренности Токио и Вашингтона во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что это повысит зависимость от ядерного оружия", - привело его слова агентство Kyodo. Кроме того, по его мнению, это "может повысить риски применения ядерного оружия". Юдзаки также призвал работать над отказом от ядерного оружия не только с США, но и с Китаем и КНДР.
КНДР может использовать ядерное оружие перед выборами в США
"Расширенным сдерживанием" называют концепцию приверженности США защите Японии всеми средствами, включая обычные и ядерные вооружения. Ее также называют "ядерным зонтиком".
Во время визита в Японию Блинкен и Остин провели консультации со своими японскими коллегами главой МИД Ёко Камикавой и министром обороны Минору Кихарой в формате "два плюс два". Одной из тем, которую обсуждали министры, стало укрепление "расширенного сдерживания".
Административным центром префектуры Хиросима является одноименный город, ставший 6 августа 1945 года первым местом боевого применения ядерного оружия, когда на него была сброшена американская атомная бомба. Вскоре после Хиросимы США сбросили атомную бомбу и на Нагасаки.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас превышает 500 тыс.