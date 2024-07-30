СМИ: Шольц должен активнее работать над проблемами ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен уделять больше внимания геополитическим рискам для ЕС и безопасности Европы как глава кабмина одной из наиболее развитых стран объединения. Об этом пишет британская газета The Economist.

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"Посетите Брюссель сейчас, и все, что вы услышите, — это истории о немецкой некомпетентности. Дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневную деятельность, поскольку правящие партии Германии препираются и враждуют", - говорится в сообщении издания.



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Отмечается, что без "энергичной" поддержки со стороны Германии многие вопросы повестки дня в Брюсселе "рискуют оказаться в подвешенном состоянии". Газета добавляет, что "Шольцу и Германии нужно активизироваться" на фоне возросших геополитических рисков для Европы.

Плохая новость, по оценке издания, для ЕС заключается в том, что вскоре в ФРГ начнут готовиться к очередным парламентским выборам, которые пройдут осенью 2025 года. У немецких партий "возникнет соблазн убрать педаль газа в Европе и разобрать свои разногласия дома", пишет The Economist. До этого Шольц выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году.