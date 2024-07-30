Крупная страна Латинской Америки поддержала Мадуро в свете протестов

Куба выражает твердую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и народу этой страны в свете проходящих там протестов, участники которых оспаривают результаты выборов. Об этом заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

"Выражаем нашу твердую поддержку брату Николасу Мадуро и народу Боливарианской Республики Венесуэла в свете кампании обвинений и политического и медийного манипулирования, которая направлена на то, чтобы повторить неудавшиеся попытки навязать Венесуэле фашистское правительство", - написал Диас-Канель в понедельник на своей странице в соцсети X.



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Ранее в столице Венесуэлы и некоторых других городах страны начались акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 28 июля.

Согласно бюллетеню Национального избирательного совета, опубликованному после обработки 80% протоколов, Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров оппозиции Корина Мачадо не признала результаты голосования и объявила победителем Гонсалеса.