Трамп назвал «типичной аферой Байдена» предложение о реформе Верховного суда

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал предложение реформировать Верховный суд со стороны президента страны Джо Байдена. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По мнению Трампа, глава государства сам знает, что это реформа не пройдет. Республиканец назвал ее «типичной аферой Байдена».

Трамп также заявил, что против Байдена был осуществлен переворот со стороны высокопоставленных членов Демократической партии, которые заставили его выйти из гонки. Сейчас Байдену нечего делать, поэтому он предложил эту реформу, даже не переговорив об этом с другими демократами, считает экс-президент.

Ранее Байден предложил реформу Верховного суда: ввести ограничение сроков полномочий судей и обязательный для исполнения кодекс этики.

Вместе с этим глава государства предложил ограничить иммунитет президентов США от уголовного преследования.