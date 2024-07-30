«Чистый» Обама и мат: какие проколы Байдена стоили ему репутации

Президент США Джо Байден регулярно делает оговорки и попадает в конфузные ситуации во время выступлений. Если спотыкание на самолетных трапах или попытки пожать руку невидимым собеседникам можно списать на возрастные проблемы и ошибки протокола, то смысловые ляпы дорого обходятся политику. Главные проколы главы Белого дома — в материале NEWS.ru.

Ругань и сквернословие

Нецензурная брань и «крепкие» словечки во время выступлений глав государств никогда не приветствовались, поскольку лидерам положено быть примером уравновешенности и невозмутимости. Однако Байден не раз допускал оплошности на публике. Например, он мог резко ответить журналистам на пресс-конференции в Белом доме или во время прямого эфира национального телеканала.

25 января 2022-го глава Белого дома назвал «тупым сукиным сыном» журналиста Fox News Питера Дуси, который задал ему вопрос об инфляции. В октябре того же года президент встретился с Рэем Мерфи, мэром пострадавшего от урагана «Иэн» города в штате Флорида. Он сказал в присутствии СМИ: «No one fucks with Biden» («Никто не смеет связываться с Байденом»).

У 46-го главы США бывают и «оговорочки по Фрейду». 10 июня 2021 года он выступал перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании и неправильно произнес аббревиатуру RAF (Royal Air Forces — Королевские военно-воздушные силы). Вместо этого Байден сказал RFA. В англо-американской культуре это сленговое сокращение означает фразу «really fucking annoying», то есть «*** как бесишь». Оговорка хозяина Белого дома привела к большому скандалу. Британская пресса обиделась на Байдена и несколько дней гадала, что это было — невоспитанность или его истинное отношение к союзникам. Издание The Daily Express назвало случившееся «грубой, серьезной и постыдной оплошностью».

Путаница по-президентски

В ходе выступлений Байден часто путает имена собеседников и видных политиков, названия государств и народов. В 2021 году во время обсуждения на саммите «Большой семерки» обстановки на Ближнем Востоке американский лидер умудрился трижды перепутать Сирию с Ливией. Его помощнику по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану пришлось оправдываться перед журналистами и объяснять, что президент имел в виду.

В марте 2022-го во время выступления перед Конгрессом США Байден перепутал украинцев с иранцами: «Президент России Владимир Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — отметил он.

В 2024 году политик дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил причины окончательного вывода войск США из Афганистана. Те события запомнились публике душераздирающими кадрами. Афганцы, работавшие на американцев и брошенные ими, цеплялись за шасси улетающих из Кабула самолетов. Байден сказал: «У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно».

При этом афганская военная кампания США «Несокрушимая свобода» стала самой продолжительной в истории Штатов. Она продлилась 20 лет, с 2001 по 2021 год. Американцы потеряли убитыми более 2 тысяч военных, несколько тысяч были ранены. Речь идет о солдатах без учета бойцов различных ЧВК, привлекавшихся для операций в Афганистане. При этом американцы так и не достигли заявленных целей операции. Неудивительно, что оговорки Байдена на такие темы моментально вызывали негативные оценки в СМИ и блогосфере.

Летом 2024-го президент выступал на мероприятии в Вашингтоне по случаю принятия декларации о помощи Украине. На сцене вместе с Байденом присутствовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который услышал в свой адрес следующее: «Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин». Издание Politico позже написало, что после этих слов в зале раздался громкий вздох, а дипломаты из стран ЕС замерли на сцене.

Проблемы с политкорректностью

США — страна победившей тотальной политкорректности, где за малейшее подозрение на оскорбление могут «отменить». Однако глава государства не раз демонстрировал, что на него это правило не распространяется.

В 2007 году Барак Обама стал кандидатом в президенты. На одной из пресс-конференций Байден сказал, что «он первый внятный кандидат-афроамериканец, блестящий, чистый». Слово «чистый» было воспринято прессой и публикой как высказывание в расистском духе, и Байдену пришлось извиняться. При этом Обаму в большей степени задело его незнание политической истории. Будущий глава государства тогда заметил: «Были уже афроамериканские кандидаты в президенты — Джесси Джексон, Ширли Чисхолм, Кэрол Мозли-Браун и Эл Шарптон. И никто не назвал бы их невнятными».

В 2008 году на предвыборном митинге демократов Байден попросил собравшихся поаплодировать сенатору от штата Миссури Чаку Грэму. «Встань, Чак, дай им увидеть тебя», — отметил он.

Грэм не смог бы сделать этого при всем желании. В 1981 году он попал в автомобильную аварию, у него парализовало ноги, после чего политик передвигался в коляске. Слова Байдена звучали не просто как оговорка, а проявление бестактности по отношению к инвалиду.

Сложности с историей

Глава США может перепутать не только конкретные даты или имена, но и общеизвестные события из разных эпох.

В 2008 году Байден раскритиковал меры, которые приняла администрация экс-президента Джорджа Буша — младшего для борьбы с финансовым кризисом. В телеэфире канала CBS он рассказал о годах Великой депрессии. «Когда фондовый рынок рухнул, Франклин Рузвельт выступил по телевидению. Он не просто говорил о, знаете ли, жадности. Он сказал: смотрите, произошло это и это».

В 1929 году, когда начался мировой экономический кризис, у власти в США был Герберт Гувер. Рузвельт занял этот пост в 1933-м и вывел страну из сложнейшей ситуации, приняв жесткие меры. Кроме того, Байден не знал, что в годы Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки не было телевидения. Оно появилось в стране лишь в 1939-м.