Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в попытках снизить цены на нефть. Слова бывшего главы государства приводит ТАСС.

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Стоимость энергоресурсов пытаются сбить для победы представителя демократов Камалы Харрис, уверен Трамп. Если «безумная» кандидат от противоборствующей партии победит, это станет катастрофой для США, и страны ОПЕК будут «пожинать свои плоды».

На встрече 2 июня страны ОПЕК+ договорились продлить на третий квартал добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки (б/с). В дальнейшем планируется постепенное восстановление этих объемов добычи.

«Спрос до сих пор не восстанавливается, поэтому лишние объемы нефтедобычи могли бы негативно повлиять на цену. Поэтому страны ОПЕК+ превентивно решили стабилизировать рынок путем запрета самим себе выбрасывать на рынок дополнительные объемы нефти», — пояснил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский

Согласно внутренним документам, ряд стран отказались исполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Даже после того, как те пообещают компенсировать допущенное ранее перепроизводство, на деле ничего не происходит. Таким образом ведут себя Ирак и Казахстан, которые даже не начинали снижать добычу, хотя давно уже должны были сделать это.