Илон Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Я принимаю", - прокомментировал Маск публикацию с новостью в X (ранее Twitter), что Мадуро пригласил бизнесмена на бой.



При этом Маск позже написал:

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета страны, опубликованному после обработки 80% протоколов, текущего президента Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 сограждан (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.