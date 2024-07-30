Названа дата возведения заграждений на границе Литвы с РФ

Литва в сентябре начнёт строить фортификационные сооружения на границе с Калининградской областью и Белоруссией в рамках программы военной контрмобильности, сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас. Ранее Прибалтика и Польша призвали ЕС профинансировать создание «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией и Белоруссией. По мнению экспертов, подобные «стены» с точки зрения обороны не имеют никакого смысла и их редко возводят до конца. А саму эту инициативу следует рассматривать лишь как способ привлечь дополнительное финансирование НАТО.

В сентябре в рамках программы военной контрмобильности Литва начнёт возводить первые фортификационные сооружения на границе с Калининградской областью и Белоруссией, сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас. Политик уточнил, что для строительства выбрано две локации.

«Где именно, не детализируем», — приводит слова главы минобороны Литвы ТАСС.Как указал Касчюнас, открытие первого парка средств контрмобильности состоится 22 августа.



«Всего будет учреждено 27 таких парков, откуда эти средства после получения сигналов разведки будут доставлены к месту установки», — пояснил он.

Ранее Прибалтика и Польша призвали ЕС профинансировать создание «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость сооружения оценивается в €2,5 млрд — оно призвано защитить от якобы имеющихся «военных и гибридных угроз».

Для возведения заграждений будут использоваться такие оборонительные приспособления, как металлические ежи, железобетонные блоки, «зубы дракона» и другие.



«Главное, чтобы шипами внутрь», — прокомментировала тогда призыв официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По мнению Варшавы и балтийских республик, оборудование границы должно осуществляться в координации с Североатлантическим альянсом и с его военными требованиями.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, организация не против строительства укреплений рядом с Россией и Белоруссией за счёт ЕС. По словам Столтенберга, для блока важнее всего, чтобы эта инициатива была реализована.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в конце июня, что Варшава смогла вывести на уровень Европейского союза проект балтийской линии обороны на границе с Россией.

Впоследствии в эфире «Жиню радияс» глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что ЕС выделит €150 млн на усиление охраны внешней границы, которая для Литвы совпадает с госграницей с Россией и Белоруссией. По её словам, «это ещё не всё финансирование».

«Новый железный занавес»

Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России железным занавесом, а также возвести на границе с РФ и Белоруссией «непреодолимый барьер», сообщило чешское издание Lidovky. В материале утверждается, что спустя 78 лет с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля в Европе образуется «новый железный занавес». По версии журналистов, так государства Восточной Европы планируют защититься от якобы исходящих от России «экспансивных притязаний» и «гибридных угроз».

По данным издания ERR, Эстония намерена построить 600 бетонных бункеров вдоль государственной границы, причём тестирование трёх вариантов сооружений начнётся уже в сентябре. Места размещения объектов будут определены до конца года, а их возведение планируется начать уже в следующем году. Помимо бункеров, эстонские власти планируют установить противотанковые заграждения, а также сооружения из колючей проволоки. Приблизительная стоимость такой оборонительной линии составляет €60 млн, уточнили авторы материала.

С точки зрения военного эксперта Александра Хроленко, эту инициативу следует рассматривать только в рамках общего «антироссийского психоза» на Западе.

«Объективных предпосылок для создания фортификационных сооружений Прибалтикой и Польшей совершенно нет, поскольку Россия никогда не претендовала на территории стран Балтии. При этом всем понятно, что в гипотетической ситуации, даже если бы РФ планировала нечто подобное, то фортификационные сооружения не помогли бы. Обнести какой-то неприступной китайской стеной Литву невозможно. К тому же, у России в арсенале есть высокоточные и гиперзвуковые ракеты, которые преодолеют любые преграды», — рассказал Хроленко в беседе с RT.



«Иллюзорная угроза»

В строительстве европейской «линии обороны» нет никакой необходимости, если только это не возможная попытка добиться от Евросоюза и НАТО дополнительного финансирования, которое можно использовать в своих целях, полагают политологи.

«Видимо, Прибалтика перенимает опыт Украины, власти которой львиную долю западных пожертвований направляют на свои цели. Потому что с объективной и с военной точки зрения это строительство попросту бессмысленно», — отметил Хроленко.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что Прибалтика и Польша рассматривают нагнетание военной истерии как оптимальный способ преодолеть экономическую стагнацию, а также как средство личного обогащения.

«Мотивируя свои действия необходимостью сдерживания России, они добиваются выделения крупных сумм из брюссельской казны на укрепление восточного рубежа НАТО. Таким образом европейское военное лобби обеспечивает себя долгосрочными инвестиционными проектами, а второстепенные страны ЕС, такие как Польша, Литва, Латвия и Эстония, повышают свой политический статус. Проигравшими в этой ситуации остаются простые налогоплательщики», — пояснил Фельдман в коментарии RT.



Строительство Прибалтикой и Польшей линии обороны на границе с Россией и Белоруссией «создаст дополнительную напряжённость» в регионе, утверждает доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

«Здесь речь идёт об оборудовании площадок для хранения средств контрмобильности и военной фортификации, в том числе и противотанковых ежей, а также о возможном участии структур НАТО в этом процессе. Обеспокоенность со стороны Прибалтики и Польши объясняется создаваемой ими же иллюзорной угрозой со стороны России, однако ни к чему, кроме как к эскалации, такой проект не приведёт», — указал Ежов в разговоре с RT.



Роль ЕС и НАТО в создании подобной линии обороны может быть значительной, уверен политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Безусловно, здесь нужно учитывать тот факт, что Литва является членом НАТО и Евросоюза, и обе организации сейчас заинтересованы в противостоянии с Россией, в котором её роль может быть существенной, и именно на это рассчитывают власти как Литвы, так и других стран Балтии, а также Польши», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Однако как бы ЕС и НАТО ни помогали созданию так называемой оборонной линии, значительно укрепить безопасность Прибалтики и Польши у них не получится, отметил Шаповалов.



«Такого рода фортификационные сооружения могут защитить разве что от каких-то диких животных. Другое дело, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, о чём не раз говорили в Москве. И речь сейчас идёт о том, что именно страны альянса проявляют агрессию в отношении РФ, а никак не наоборот», — заявил Шаповалов.

Аналитик сомневается, что проект создания оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией будет полностью реализован. По его словам, подобные идеи «как правило, являются симулякрами, не имеющими отношения к реальности и к истинным нуждами населения Прибалтики и Польши».