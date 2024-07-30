В Перу предписали дипломатам Венесуэлы покинуть страну за 72 часа

МИД Перу предписало дипломатам из Венесуэлы покинуть страну, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.

Они должны сделать это в течение 72 часов. Это является ответом на «решения, принятыми венесуэльскими властями», уточнили в министерстве.

Ранее правительство Венесуэлы отозвало дипломатический персонал из семи стран, которые призвали к пересмотру выборов президента: Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

Несколько стран не признали итоги выборов. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства.