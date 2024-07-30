Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги выборов

Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из стран, которые не признали выборы в латиноамериканской стране.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт об Аргентине, Чили, Перу, Коста-Рике, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что президент страны Николас Мадуро и венесуэльский народ благодарны российскому лидеру Владимиру Путину за добрые пожелания.