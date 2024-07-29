Мадуро предупредил о попытках дестабилизировать положение в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о попытках дестабилизации положения в стране и указал, что обеспечит мир и благосостояние венесуэльскому народу.

Глава государства заявил об этом на церемонии вручения в Национальном избирательном совете Венесуэлы мандата об избрании президентом республики на очередной шестилетний период - с 2025 по 2031 год.

"Сегодня в Венесуэле снова пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот", - сообщил Мадуро.



Он подчеркнул, что "те же страны и фашистские ультраправые группировки под управлением американского империализма, которые в 2019 году поддержали самопровозглашенного президента [Хуана] Гуайдо, ставят под сомнение электоральный процесс в Венесуэле".

Мадуро отметил, что заявления всех кандидатов, которые участвовали в выборах, подписали договор о признании их результатов и сдержали свое слово, замалчиваются. Президент сообщил, что "первые попытки [дестабилизации] уже потерпели поражение", и напомнил о провале четырех покушений на его жизнь в этом году.

"Я принимаю мандат народа на пост президента, чтобы обеспечить мир и благосостояние стране, национальное единство на основе диалога", - заявил Мадуро. "С опытом, который мы получили, с прогрессивными народными, левыми антиимпериалистическими, антиколониальными, антифашистскими движениями <...> Венесуэла снова победит", - сказал он. В Венесуэле одержат победу "мир, демократия, свобода, независимость и прекрасная революция XXI века", подчеркнул лидер страны.



Согласно бюллетеню Национального избирательного совета Венесуэлы, опубликованному по итогам выборов после обработки 80% протоколов, Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах. По словам Мачадо, которая победила на праймериз оппозиционных сил, но не приняла участия в выборах, поскольку ранее суд лишил ее политических прав, оппоненты Мадуро будут пытаться опротестовать оглашенные итоги.