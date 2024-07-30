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Маск назвал информацию о 100 биологических детях у Дурова «уровнем новичка»

Американский предприниматель Илон Маск назвал информацию о 100 биологических детях у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова «уровнем новичка», в шутку приписав эту цитату Чингисхану.

Маск отреагировал на заявление Дурова о детях
© ТАСС

Об этом он написал в соцсети X.

Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей

«Уровень новичка» — Чингисхан», — говорится в сообщении.

Ранее Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей.

В апреле Дуров отметил, что поддерживает инновации Маска в соцсети X.

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Илон Маск
Павел Дуров