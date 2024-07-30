Маск отреагировал на заявление Дурова о детях

Маск назвал информацию о 100 биологических детях у Дурова «уровнем новичка»
Американский предприниматель Илон Маск назвал информацию о 100 биологических детях у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова «уровнем новичка», в шутку приписав эту цитату Чингисхану.
Об этом он написал в соцсети X.
Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей
«Уровень новичка» — Чингисхан», — говорится в сообщении.
Ранее Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей.
В апреле Дуров отметил, что поддерживает инновации Маска в соцсети X.