Маск отреагировал на заявление Дурова о детях

Американский предприниматель Илон Маск назвал информацию о 100 биологических детях у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова «уровнем новичка», в шутку приписав эту цитату Чингисхану.

Об этом он написал в соцсети X.

Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей

«Уровень новичка» — Чингисхан», — говорится в сообщении.



Ранее Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей.

В апреле Дуров отметил, что поддерживает инновации Маска в соцсети X.