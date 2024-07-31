США решили помочь Армении отказаться от России

США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.

По его словам, значительная часть армян хочет дистанцироваться от россиян из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Он также похвалил «храбрые шаги» премьер-министра страны Никола Пашиняна по разрыву отношений с Россией.

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О'Брайен отметил, что сейчас Ереван почти полностью зависит от Москвы в экономическом и энергетическом плане. Он рассказал, что в связи с этим было принято решение о создании новой платформы для помощи Армении.

«Нам нужно добиться диверсификации», — подчеркнул помощник госсекретаря.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на политическую мудрость Армении в отношениях с Западом. Он указал, что Россия считает армян своим союзником и братским народом. Он также пожелал Еревану не пойти по пути Украины.