Израиль сообщил США о планах жестко ответить на удар по Голанам

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал главе Пентагона Ллойду Остину, что его страна заставит шиитское движение «Хезболлах» ответить за удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в ходе которого были убиты 12 детей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Галанта, удар по Мадждаль-Шамс является серьезной эскалацией ситуации на Ближнем востоке. Он также подробно проинформировал Остина о результатах атаки. По словам министра, удар был совершен с использованием иранской ракеты, которая несла на себя 50 кг взрывчатого вещества.

«Министр Галант отметил, что нанесенный в субботу удар является серьезной эскалацией и что иранский сателлит "Хезболлах" понесет за это ответственность. Министр Галант говорил о решимости оборонных структур восстановить безопасность на северных границах Израиля и взыскать с "Хезболлах" высокую цену», — сообщили в пресс-службе израильского военного ведомства.



Напомним, что 27 июля населенный пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Один из снарядов попал на футбольную площадку, на которой в тот момент находились дети.