Глава МИД Венесуэлы заявил о благодарности Путину за добрые пожелания

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что президент страны Николас Мадуро и венесуэльский народ благодарны российскому лидеру Владимиру Путину за добрые пожелания. Об этом он написал в соцсети X.

«От имени президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину за его добрые пожелания развития и благополучия нашей страны», — говорится в сообщении.



Кроме того, он отметил, что Венесуэла ценит твёрдую приверженность «укреплению стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы.