В Одессе переименуют улицы Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова

Украинские власти решили переименовать несколько улиц в Одессе, всего в списке 84 топонима, в том числе Думская площадь, улица Бабеля и бульвар Жванецкого. Об этом сообщает издание "Страна".

Улица Пушкинская станет Итальянской, улица Паустовского - 28-й бригады, Армейская - Независимости, Бунина - Нины Строкатой. Улицу Бабеля переименуют в улицу Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова станет улицей Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого - бульваром Военно-морских сил. Думская площадь станет Биржевой.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины отчиталось, что только за 2022 год было изменено 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией. Комментируя эти действия Киева, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти переписывают общую историю в попытках перечеркнуть советские прошлое.