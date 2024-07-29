В Финляндии заявили о приближении переговоров по Украине

Приближается подходящее время для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Le Monde.

«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», — заявил финский лидер.



Стубб отметил, что потенциальное начало мирных переговоров «не означает, что Украина пойдет на уступки».

В России объяснили готовность Украины к переговорам

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что слова о возможности переговоров с Москвой являются уловкой — Украине требуется передышка. Он добавил, что никаких конкретных шагов для ведения мирных переговоров Киев на данный момент не делает.