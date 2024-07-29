В США потребовали от Венесуэлы большей прозрачности итогов выборов

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не намерены принимать результаты венесуэльских выборов без большей прозрачности со стороны Каракаса относительно итогов голосования. Об этом заявил на специальном брифинге для журналистов, посвященном реакции США на состоявшиеся в республике президентские выборы, представитель американской администрации высокого ранга.

"Международное сообщество выразило серьезную обеспокоенность по поводу отсутствия содержательных данных, подтверждающих, что [действующий президент] Николас Мадуро победил на этих выборах. Об этом ясно говорят заявления Евросоюза, верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], министров иностранных дел и лидеров разных стран мира. Международное сообщество не желает принимать этот результат без большей прозрачности со стороны венесуэльских избирательных органов, которую они не предоставили", - утверждал американский чиновник.



"Мы ожидаем, что международное сообщество начнет обсуждать этот вопрос на региональных площадках, таких как Организация американских государств, а также в других группах по всему миру. Мы надеемся, что венесуэльский народ сможет добиться лучшего результата, но это зависит от того, насколько венесуэльские власти будут соблюдать международные нормы и предоставят ли доступ к данным по каждому избирательному участку, которыми по закону они должны делиться не только с оппозиционными политическими партиями, но и с гражданским обществом и даже простыми гражданами", - сказал представитель американской исполнительной власти.

Согласно бюллетеню Национального избирательного совета Венесуэлы, опубликованному после обработки 80% протоколов, Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах. По словам Мачадо, которая победила на праймериз оппозиционных сил, но не приняла участия в выборах, поскольку ранее суд лишил ее политических прав, оппоненты Мадуро будут пытаться опротестовать оглашенные итоги.