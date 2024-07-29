Трамп согласился дать показания ФБР по делу о покушении на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился дать показания ФБР в качестве потерпевшего по делу о покушении на него. Об этом сообщает NBC News. RT на русском

Бюро провело свыше 400 опросов в рамках расследования. По данным ведомства, стрелявший в бывшего главу страны был умен, однако не очень общителен и контактировал в основном с ближайшими родственниками. Как подчеркнул представитель ФБР на брифинге, подозреваемый искал сведения о создании самодельных взрывных устройств. Москва24

Стрелявший, указывает телеканал, перед совершением преступления изучал информацию о резонансных покушениях на лидеров стран. Помимо этого, сообщили в ФБР, злоумышленник с весны 2023 года совершил более 25 покупок, связанных с огнестрельным оружием, также он покупал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. ТАСС