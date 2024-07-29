Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» военный заявил о готовности идти в политику

Бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский заявил о готовности идти в политику. Его слова передает издание «Украинская правда».

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По его словам, если для защиты его жены и детей понадобится идти в политику, он это сделает.

Ранее Червинский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провалившуюся операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34. Также он отметил, что в операции участвовали люди из Службы безопасности Украины.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил, что Червинский причастен к организации подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».