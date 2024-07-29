СМИ: Си Цзиньпин наращивает усилия для прекращения конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин активизирует усилия с целью закончить конфликт России и Украины. Об этом пишет Bloomberg.

«В то время как и Москва, и Киев сталкиваются с давлением внутри стран и за рубежом, чтобы найти способ положить конец войне, Китай на прошлой неделе принял своего первого высокопоставленного чиновника из Украины с начала конфликта в 2022 году», — говорится в тексте.



Несмотря на то, что министр иностранных дел Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров «еще не пришло», пишет агентство, он отметил, что обе стороны сигнализируют о готовности к переговорам.

Также сообщается, что Китай направил своего специального посланника Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы «создать условия для возобновления мирных переговоров».

До этого глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели готов участвовать в разрешении конфликта на Украине.