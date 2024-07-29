Словакия поставила ультиматум Украине из-за транзита нефти

Словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет RT.

Ранее в Минэкономики Словакии сообщили, что приостановка Киевом транзита российской нефти нарушает международные соглашения.

В ведомстве уточнили, что энергетическая безопасность страны не находится под угрозой.

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Вместе с тем, пояснили в Минэкономики, если эта проблема не будет решена оперативно, это республика будет вынуждена ограничить поставки нефтепродуктов в Чехию и ряд других стран.