Байден уверен, что убедит Конгресс поддержать реформу Верховного суда

Президент США Джо Байден уверен, что ни он сам, ни бывший американский лидер Дональд Трамп не должны обладать иммунитетом от судебного преследования.

Байден, выступая 29 июля в штате Техас, прокомментировал вынесенное 1 июля постановление Верховного суда США, согласно которому Трамп, как и другие бывшие американские лидеры, обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Он распространяется только на его действия в рамках должностных обязанностей.

"Суд вынес постановление в отношении одного лишь бывшего президента. Ни один другой президент в нашей истории не просил о таком иммунитете в отношении преступных действий", - сказал он. "И ни один президент, ни один бывший президент, ни я, ни кто-то другой не должны быть исключением, имея такой иммунитет", - подчеркнул Байден.



Президент выступил за масштабную реформу Верховного суда США. Как сообщил ранее Белый дом, Байден в ее рамках намерен лишить бывших глав государства иммунитета от судебного преследования. Преобразования предполагают принятие поправки к Конституции США. Президент также предлагает ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда и ввести для них этический кодекс. В понедельник спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон отверг предложение о реформе.

Байден 21 июля был вынужден под нажимом однопартийцев объявить, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он до последнего настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен. Байден выступил в поддержку выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от демократов на высший государственный пост.