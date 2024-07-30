Байден уверен, что убедит Конгресс поддержать реформу Верховного суда

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что найдет способ обеспечить поддержку предложенной им масштабной реформы Верховного суда со стороны Конгресса. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Журналисты спросили Байдена после его прибытия в Остин (штат Техас), как он намерен добиться поддержки законодателей.

"Мы придумаем способ", - ответил он.



Как следует из сообщения, Байден также отверг критику этой реформы со стороны спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Майка Джонсона.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден в рамках масштабной реформы Верховного суда намерен лишить бывших глав государства иммунитета от судебного преследования. Преобразования предполагают принятие поправки к Конституции США. Президент также предлагает ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда и ввести для них этический кодекс.

Белый дом признал, что поддержка республиканцев в Конгрессе необходима для реализации предложений Байдена.