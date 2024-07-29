Предвыборный штаб Дональда Трампа на деньги американского бизнесмена Илона Маска, как ожидается, создаст аппарат в колеблющихся штатах. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Деньги Маска будут направлены на создание предвыборного аппарата в ряде колеблющихся штатов на фоне распространения опасений республиканцев, что у команды Трампа нет достаточной программы по привлечению избирателей», — говорится в материале.



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Илон Маск, ранее сторонник демократов, в последние месяцы активно поддерживает Дональда Трампа.

На встрече с консервативными финансистами Маск заявил, что победа Байдена приведет к легализации миллионов нелегальных иммигрантов и концу демократии. Он призвал поддерживать Трампа, распространяя эту идею среди друзей.

Первоначально Маск критиковал Трампа, но со временем изменил позицию.

Сейчас он тесно общается с республиканскими политиками, включая бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который помог наладить связи Маска с Трампом.

При этом глава Tesla избегает публичных пожертвований, предпочитая финансировать «темные деньги», чтобы скрыть свои политические взносы.

Он активно обсуждает с коллегами и друзьями пути поддержки Трампа, при этом некоторые из его либеральных друзей выражают недовольство его правым уклоном.

Американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении миллиардера.

"Маск сделал пожертвование в комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - сообщил источник агентства.



Отмечается, что Маск никогда не скрывал своих предпочтений и того, что собирается поддержать Трампа в ходе президентской гонки.

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвовал 45 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Маска Джордану Питерсону.

Информацию о пожертвовании 45 миллионов Маск назвал ложью. При этом предприниматель не стал уточнять настоящую сумму, как и было ли вообще пожертвование.

«То, о чем пишут в СМИ, просто неправда», — рассказал Маск.



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Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенном инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать на выборах президента США за кандидата Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post.

В публикации утверждается, что Маск выступил в поддержку экс-президента в особняке Пельтца, где в тот момент находились некоторые миллиардеры и ведущие политические стратеги. Источник газеты отмечает, что бизнесмен также был «взбешен» из-за позиций демократов по социальным вопросам.

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Американский предприниматель Илон Маск считает, что Демократическая партия США представляет собой центр антиамериканизма.

По его словам, Демократическая партия – это дом антиамериканизма, передает РИА «Новости».

Так Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х, намекнувшего на то, что Демпартия поддерживает активистов, подобных тем, которые накануне сожгли американские флаги на вокзале в Вашингтоне.

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Американский бизнесмен Илон Маск на фоне выхода президента Соединённых Штатов из предвыборной гонки заявил, что Дональд Трамп отличается тем, что не является марионеткой ни одной из сторон. Об этом он написал в соцсети X.

«Им просто нужна марионетка, которая будет работать лучше», — отметил Маск, добавив, что политическая машина останется у власти.



При этом отличие Трампа в том, что он «не является марионеткой» ни одной из сторон, поэтому возможна реальная реформа правительства, добавил он.

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Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества. Об этом он написал в соцсети X.

«Естественным продолжением её философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — говорится в сообщении.



Таким образом, предприниматель прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в прошлом году, где она обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата.

По словам Харрис, эта глобальная проблема заставляет молодёжь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребёнка.

«Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — «тревожность из-за климата»... Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — заявила тогда политик.



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Американский миллиардер Илон Маск предположил, что компания Google вмешивается в президентские выборы США в виде блокировки запросов, связанных с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

«Google блокирует поисковые запросы с Дональдом Трампом. Вмешательство в выборы», — говорится в его сообщении в соцсети 29 июля.



Также Маск приложил к публикации скриншот результатов запроса «президент Дональд», когда поисковая система Google предлагает варианты «президент Дональд Рейган», «президент Дональд Дак» без упоминания Трампа.

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Американский предприниматель Илон Маск является выдающимся человеком. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Выступая на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, Трамп отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Маском.

«Он выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: «У меня есть новая идея для ракеты, вам нужно это услышать», — заявил Трамп на мероприятии, трансляцию которого ведёт консервативная медиакомпания RSBN.



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