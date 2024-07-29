В Ереване заявили об исторической возможности прекратить вражду с Баку

У Армении и Азербайджана есть историческая возможность закончить вражду, что позволит обеспечить процветание всего региона. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Lenta.ru

По мнению министра, Армения и Азербайджан должны использовать нынешний исторический момент, чтобы закрыть страницу враждебности и установить стабильный мир на Южном Кавказе. Он также рассказал министру иностранных дел Кипра Константиносу Комбосу о важности подписания мирного договора с Азербайджаном, закрепляющего взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. ТАСС

Ранее стало известно, что Ереван готовит ответный пакет предложений по мирному договору с Баку. По словам пресс-секретаря армянского МИД Ани Бадаляна, республика готова в скором времени подписать документ о мире в регионе. Армения получила 10-й пакет предложений относительно проекта мирного договора от Азербайджана в июне. News.ru