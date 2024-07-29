В Италии умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто

В Италии в возрасте 81 года после продолжительной болезни умер шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого называют «отцом тирамису», пишет Corriere della Sera.

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Организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди выразил соболезнования по поводу смерти Лингуанотто и заявил, что без него «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».

По данным газеты, мастер создал признанный классическим рецепт тирамису с сыром маскарпоне во время работы в ресторане Alle Beccherie в Тревизо, заменив им десерт забальоне из желтков, сахара и вина.

Владелец ресторана, в котором работал шеф-кондитер, в дальнейшем сообщил журналистам, что десерт был создан из-за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто во время приготовления ванильного мороженого: кондитер случайно бросил немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром.

Напомним, что авторство этого варианта десерта оспаривают многие итальянские кулинары. В частности, представители отеля «Рома» в городе Фриули неоднократно заявляли, что шедевр был создан именно их поварами.