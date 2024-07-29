Сохраниться Украине как государству помог бы пример Финляндии 1940 года, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что в Советско-финской войне (1939-1940 годов) Хельсинки предложили мир Москве в обмен на 40 тысяч квадратных километров своей территории и нейтралитет. По его словам, которые приводит ТАСС, так Финляндия сохранилась как государство.

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Тогда Финляндия пошла на мир <...>, и она выиграла от этого. <...> Да, потеряла часть территории, но зато сохранила себя и нормально потом развивалась <...> Ну так Украине, может, надо этим воспользоваться в конце концов? — задался вопросом он.



Ранее Соскин заявил о необходимости украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отменить свой же указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Затем Зеленскому следует создать переговорные группы под руководством Словакии и Венгрии, считает эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона не может принять призывы о прекращении огня, пока Россия продолжает наступление. Он добавил, что урегулирование конфликта возможно только при терпении, поддержке и дипломатическом давлении.

Киев ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, обращает внимание британский эксперт Александр Меркурис. Власти страны действует все более противоречиво и запутанно. Аналитик предполагает, что различные ведомства в украинском правительстве даже начинают действовать независимо друг от друга.