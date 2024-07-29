Политолог раскрыл способ остановить конфликт между Израилем и Палестиной

Анкаре необходимо закрыть военную базу США Инджирлик на территории Турции и принимать реальные меры для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru доктор исторических наук Стамбульского университета, политолог и экономист, представитель партии «Ватан» Мехмет Перинчек. По его словам, турецкие власти также должны наладить стратегическое партнерство с Дамаском и очистить Идлиб от террористов.

Необходимо распорядиться о закрытии американской базы Инджирлик на территории Турции и принимать реальные меры. Этот объект защищает Израиль и передает ей информацию и поддерживает их агрессию. Израиль — главный партнер США и НАТО. Кроме того, если Анкара создаст стратегическое партнерство с Дамаском и вместе с партнерами в Астанинском процессе очистит Восточный Евфрат от террористов-сепаратистов, которые стали главными США в регионе, и очистить Идлиб от террористов, то это будет главный удар по Израилю. Эти террористы помогают этой стране в ее агрессии, — рассказал Перинчек.



Ранее израильская тяжелая артиллерия нанесла удар по 15 населенным пунктам на востоке и юге Ливана. Информации о жертвах и разрушениях обнародовано не было.

Обстрелу подверглись город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамия и Айтарун. Помимо этого, удары нанесли по Хияму, Кфар-Килау, Мейс-эль-Джебалю и Маркабу. Возможно, атака стала ответом на атаку шиитского движения «Хезболла» на Голанские высоты.