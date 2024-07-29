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В Финляндии высказались о введение запрета на въезд по паспортам РФ без биометрии

Финляндия в настоящее время не планирует следовать примеру Чехии и ограничивать прибытие граждан России исключительно по биометрическим паспортам, рассказала глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии Леена Ритола. Об этом пишет ТАСС.

В Финляндии высказались о введение запрета на въезд по паспортам РФ без биометрии
© globallookpress.com

По данным агентства, в начале июля в Чехии сообщили об ужесточении въездных правил для граждан РФ. В частности, был введен запрет на въезд по «классическим» паспортам.

«Финляндия, конечно, знает об этом [решении Чехии]. По крайней мере в данный момент нет [ограничения в стране не планируются], но мы следим за ситуацией. [Республика] не рассматривает подобных мер», — пояснила Ритола.

На уровне Евросоюза, уточнила чиновница, любая страна может принять собственное решение по поводу признания паспортов других стран.