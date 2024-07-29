«Политически хайпует»: политолог оценил слова Эрдогана об Израиле

Президент Туурции Реджеп Тайип Эрдоган пытается поймать политический хайп, делая громкие заявления о возможном «вхождении в Израиль». Об этом заявил 360.ru военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. После чего министр иностранных дел Израиля Кац напомнил турецкому лидеру о судьбе казненного главы Ирака Саддама Хусейна.

По мнению политолога, Эрдоган «делает громкие заявления и пытается представить Турцию лидером исламского мира», однако его «слова расходятся с делом».

«Эрдоган политически хайпует, не более того. Происходит нагнетание обстановки, а турецкий президент просто что-то вовремя говорит. Он в последнее время разочаровывает», - заявил Евгений Михайлов.



Эксперт обратил внимание на то, что Турция смогла войти в Сирию или Ливию, когда они были слабы, но ситуация с Карабахом уже выбивается из этого ряда.

«Турция туда не входила. Да, там был Азербайджан, но это государство и так было сильное. При этом сравнивать Армению с Израилем невозможно», - заметил Михайлов.



Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал ранее турецкого лидера «голосом совести человечества» и предупредил, что в итоге жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как и у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.