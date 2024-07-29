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В МИД Германии ответили на предупреждение Путина о ракетах

Германия не запугана предупреждением президента России Владимира Путина об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности при размещении американских вооружений в ФРГ. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии, сообщает Reuters.

«Мы не будем запуганы подобными угрозами», — ответили в ведомстве.



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Названа возможная причина крушения поезда "Казань—Адлер"

© Архивное фото ТАСС

Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в Волгоградский области, мог столкнуться с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Возможную причину аварии назвал Telegram-канал Shot.

По его данным, водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел. Из-за этого с рельсов сошли восемь вагонов. Всего в составе ехало около 800 пассажиров.

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США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

Соединенные Штаты вывели два бомбардировщика B-52H с авиационной базы в Румынии, сообщается на официальном сайте Командования ВВС США в Европе.

Отмечается, что 26 июля в период дислокации на авиабазе один из самолетов вылетел в район Персидского залива.

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Названа сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны Булгакова

Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова составила 1,3 млрд рублей. Отмечается, что дело связано с поставкой 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене.

Отмечается, что дело связано с поставкой 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене.

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ВС РФ ударили по украинскому аэродрому

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили штурмовой истребитель Су-25 на украинском аэродроме. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, было уничтожено две станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».

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Названа причина смерти Шинейд О'Коннор

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.

Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей».

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Финляндия прекратила закупки СПГ из России

Gasum прекратила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, как и намеревалась, сообщила компания.

Июньские санкции ЕС запрещают покупку или импорт СПГ из России через терминалы Евросоюза без подключения к газовой сети ЕС.

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Сын миллиардера Мусы Бажаева забыл адрес собственного дома

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур заявил в суде, что родился в Ницце, и не смог вспомнить свой адрес в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Назвать адрес помог Бажаеву его адвокат.

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Назван лидер рынка смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung осталась лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. Об этом сообщается в актуальном отчете компании Canalys.

Доля Samsung достигла 18 процентов. Вторым крупнейшим производителем смартфонов аналитики назвали американскую Apple, которая получила долю 16 процентов. Третью позицию сохранила китайская Xiaomi, завоевавшая 15 процентов рынка.

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Соратник Кадырова cравнил открытие Олимпиады с сатанинским шабашем

Депутат Госдумы, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. В своем Telegram-канале он назвал мероприятие сатанинским шабашем.

По мнению Делимханов, кадры с церемонии показывают «полную деградацию общества Европы». Он также заявил, что ее участники оскорбляют святые ценности христиан.

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