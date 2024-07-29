Маск уговаривал своих друзей голосовать за Трампа

Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенном инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать на выборах президента США за кандидата Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post.

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В публикации утверждается, что Маск выступил в поддержку экс-президента в особняке Пельтца, где в тот момент находились некоторые миллиардеры и ведущие политические стратеги. Источник газеты отмечает, что бизнесмен также был «взбешен» из-за позиций демократов по социальным вопросам.

Ранее Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма. Он считает, что демократы боятся Трампа, поскольку он «не является марионеткой» в их руках. Также накануне бизнесмен заявил, что у Google стоит блокировка на поисковый запрос относительно экс-президента: если ввести «президент Дональд» браузер предлагает такие варианты поиска, как «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представитель действующий лидер Джо Байден, однако тот решил выйти из гонки. Он поддержал выдвижение на пост вице-президента Камалы Харрис. Ее основным конкурентом является республиканец Трамп.