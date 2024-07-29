В Германии ответили на предупреждение Путина

Берлин принимает к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ракет, но считает необходимым создать в Германии систему сдерживания. Об этом заявила официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США и ФРГ, в котором говорится о планах Вашингтона разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 году. Речь идет в том числе о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и неназванном экспериментальном гиперзвуковом оружии.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет малой и средней дальности.

В правительстве Германии отметили, что «принимают к сведению» предупреждение российского лидера.

«Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие. Именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами», - пояснила Хоффан.



Она также заметила, что Берлин исходит из необходимости «построить сдерживание», однако немецкая сторона заинтересована в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания.

2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора и в том же году документ прекратил свое действие. При этом Россия заявляла о готовности предпринять дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе и отказаться от размещения на европейской части страны ракет 9М729, но «только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».