В Верховной Раде призвали к скорейшим переговорам с Россией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией ради завершения вооруженного конфликта. Lenta.ru

«Если мы будем воевать, воевать и воевать, то, простите, мы закончимся и нас вообще не будет. <...> Я выступаю исключительно за окончание войны. <...> Окончание войны — это уже победа, потому что перестанут гибнуть люди», — сказал Дмитрук. News.ru

«Любая война заканчивается переговорами. В любом виде. Для меня как для гражданина Украины лучше, чтобы переговоры наступили как можно быстрее. Переговоры и окончание войны, потому что сами переговоры - это процесс, который может занять очень много времени», - сказал парламентарий. ТАСС