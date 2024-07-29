На Украине захотели скорейших переговоров с Россией

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с РФ ради завершения боевых действий. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью украинскому изданию Telegraf.

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Дмитрук признался, что главное для него — сохранение страны и жизней украинцев. По этой причине он выступает за окончание конфликта с Россией.

«Это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах», — заявил депутат.



Парламентарий отметил, что любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами «в любом виде», а потому для украинских граждан будет лучше, если они начнутся как можно быстрее. Он добавил, что диалог между конфликтующими сторонами — это процесс, который может длиться очень долго.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. При этом позднее украинское ведомство заявило, что власти «не видят» готовности к переговорам со стороны Москвы.