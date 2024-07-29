В Эстонии захотели вынести вотум недоверия новому министру из-за слов о Крыме

Ряд оппозиционных партий парламента Эстонии захотели вынести вотум недоверия новому министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за его слов о Крыме, сделанным несколько лет назад. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на депутата партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу. Lenta.ru

По его оценкам, слова Света о Крыме, высказанные им в интервью русскоязычному изданию «Вечерка» в 2018 году, делают неуместным его пребывание в правительстве. Свет, в частности, указал, что большинство крымчан хотят жить в составе России, и назвал Крым де-факто российским. В связи с этим «Отечество» вместе с другими оппозиционными партиями собирается инициировать вотум недоверия Свету, который был назначен на пост министра промышленности 22 июля, отмечает портал. ТАСС

Ранее в Эстонии заявили, что будут продолжать поддерживать Украину из своего бюджета. Газета.Ru